Capodanno, J-Ax: "È un onore per me salutare il 2019 a Pescara!"

«È un onore per me salutare il 2019 a Pescara». J-Ax è decisamente pronto ad animare il pubblico pescarese con il concerto di Capodanno che si svolgerà la sera del 31 dicembre.

Il rapper milanese, leader storico degli Articolo 31, regalerà uno spettacolo musicale gratuito composto dai suoi successi più recenti e sulle hit storiche della sua carriera, comprese quelle della band simbolo degli anni Novanta.

Queste le parole di J-Ax in vista del concertone:

«Sono felice di festeggiare in piazza a Pescara l’inizio del 2019, è un onore dare il benvenuto all’anno che verrà insieme ai pescaresi e a tutte le persone che arriveranno e che brinderanno con noi. Ringrazio il Comune di Pescara che mi ha invitato e in particolare l’assessorato al Turismo e Grandi Eventi. Questa ultima giornata del 2018 è la ciliegina sulla torta di una stagione di grandi soddisfazioni personali e professionali. Un anno che ha segnato anche il mio 25esimo anno di carriera coronato da un grande evento a Milano dove oltre 30mila persone hanno cantato con me in dieci fantastici e indimenticabili concerti live al Fabrique. Grazie fin d’ora a tutti. Auguro di cuore Buone Feste e Buon Natale».

A presentare la serata del 31, che avrà il suo inizio alle ore 23 sarà la conduttrice Rai Federica Peluffo, e saliranno sul palco il rapper Space One, volto noto dell’hip hop italiano e storica spalla di J-Ax, il rapper Grido, ex Gemelli Diversi e fratello minore di J-Ax, che scalderanno l’atmosfera intonando svariati pezzi. In chiusura, il dj set Bubblegum party di Dj Vangelis.

«Aspettiamo», dice l'assessore Cuzzi, «un pubblico delle grandi occasioni perché questa lo è davvero, un concerto che corona una escalation di qualità che ha portato in città artisti del calibro di Vinicio Capossela, Tiromancino, Negrita, Mannarino ed Ermal Meta per salutare il nuovo anno. Grandi aspettative, ma anche grandi misure di sicurezza, riproporremo la formula che fino ad oggi ci ha consentito di far diventare Pescara una delle piazze d’Italia più fruibili e sicure per i grandi eventi e che unisce sicurezza, controllo e gande attenzione, per fare in modo che sia la musica il grande richiamo e il vero evento».