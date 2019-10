Musica, navetta Pescara-Palazzo Lepri Chieti, servizio di trasferimento per viaggiare in tutta sicurezza

Bus navetta da Pescara per raggiungere palazzo Lepri a Chieti e passare una serata di musica viaggiando in tutta sicurezza con il servizio di trasferimento.

L'appuntamento è per sabato 12 ottobre con ospite speciale "The Emperor Machine Live-Skint Record Uk.

Dopodomani tornerà Ballo al palazzo Lepri il secondo episodio della seconda stagione "Elettronica Solare".

Oltre a "The Emperor Machine Live/Skint Records Uk anche Fabrizio Mammarella / Black Spuma - Slow Motion, Guglielmo Mascio / Nfk – Tipografia. Per l’occasione il Palazzo Lepri ha organizzato un servizio di trasferimento in Navetta da Pescara a Chieti per viaggiare in tutta sicurezza.

Navetta PESCARA - PALAZZO LEPRI

ANDATA: PESCARA (stazione Autobus) - PALAZZO LEPRI

1ª corsa ore 23:00

2ª corsa ore 24:00

RITORNO: PALAZZO LEPRI - PESCARA (stazione Autobus)

1ª corsa ore 03:45

2ª corsa ore 04:20

BRACCIALE + 2 DRINK + NAVETTA ANDATA E RITORNO

25 euro, informazioni al numero +39 333 3672811. Chiusura prenotazioni Sabato 12 ottobre ore 12. Bracciale Ballo: 15 euro (1 drink incluso). Info e prenotazioni bracciali / (anche WhatsApp): +39 339 8849631, +39 333 6771821, balloalpalazzolepri@gmail.com e https://www.facebook.com/balloalpalazzolepri. L'ingresso è consentito ai maggiori di anni 25 fino al raggiungimento della capacità consentita. Palazzo Lepri, Via N. Vernia n8 - 66100 Chieti