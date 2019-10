Il Borgo dei Borghi, Caramanico Terme in tv su Rai3: ecco come votare [VIDEO]

Caramanico Terme protagonista in televisione a "Il Borgo dei Borghi" su Rai 3.

Il video relativo al centro del Pescarese è andato in onda nella puntata di domenica scorsa, 13 ottobre, del programma condotto da Camila Raznovich.

Nel corso della trasmissione è stato mostrato un servizio che ha raccontato Caramanico Terme, le sue origini e la storia. Ma anche il rapporto con la Majella, il parco nazionale, le tradizioni, i monumenti e i prodotti tipici locali.

Caramanico Terme è in lizza per diventare il "Borgo più bello d’Italia", e per sostenere il paese in provincia di Pescara è possibile votare cliccando QUESTO LINK (selezionando la regione e il relativo borgo).

Per rivedere invece la puntata di domenica scorsa nella quale è stata presentata Caramanico Terme basta cliccare QUESTO LINK e andare al minuto 1:53:00.

Infine per visionare il video di presentazione di Caramanico Terme basta cliccare QUI.