"Blu", il nuovo singolo degli Ummo per vestirsi di un raffinato pop

"Blu" è il nuovo singolo degli Ummo con cui la band pescarese si veste di un raffinato pop dopo il rock che l'aveva contraddistinta nel secondo album. Il video della canzone è diretto da Giovanni Bufalini, direttore della sezione cinema del centro romano di fotografia e cinema. L'obiettivo è stato quello di rappresentare una personalissima “Rapsodia in blu” per omaggiare non solo la musica e la danza, ma anche il cinema del passato.

“Non bisogna mai dimenticare che in questo folle mondo la magia esiste - dichiarano - e noi Ummo non smetteremo mai di crederci!”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli Ummo, nati 7 anni fa e guidati dal frontman Cristiano Romanelli, sono attualmente al lavoro sul loro terzo album che dovrebbe uscire in autunno. Molti i riconoscimenti conseguiti dal gruppo, con vittorie in vari contest, tra cui miglior band Abruzzo nell’Arezzo Wave 2019, 6 singoli nelle radio italiane e ultimamente anche un'esibizione su Radio 1.