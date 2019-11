Poesia inedita e videopoesia, al via il 3° concorso nazionale 'Sinestetica'

Al via il 3° concorso nazionale 'Sinestetica' per poesia inedita e videopoesia, ideato e diretto da Luigi Colagreco. Possono parteciparvi autori senza limite d'età e di qualunque nazionalità, purché presentino testi poetici in lingua italiana.

Il bando è aperto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di I e II grado, e la scadenza è prevista per le ore 24 del 31 gennaio 2020 (faranno fede orario e data di ricezione delle mail). Le informazioni sono disponibili sul sito Internet www.concorsosinestetica.it.

'Sinestetica' è organizzato dal 'Centro di Poesia e altri Linguaggi' di Chieti e dall'associazione Mira. Vanta, inoltre, il patrocinio del Comune di Pescara.

I concorrenti saranno valutati da due giurie, una per categoria, entrambe presiedute dal poeta e critico letterario Loretto Rafanelli. La premiazione dei vincitori è in programma al Museo “Vittoria Colonna” di Pescara il 21 marzo 2020, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia.