Dreaming academy, audizioni online per l’anno accademico 2020/2021

La Dreaming Academy, nonostante il periodo di emergenza e grande incertezza che l’Italia sta affrontando, assicura la possibilità a tutti gli aspiranti performer di potersi candidare alle audizioni in via telematica per il nuovo anno accademico del triennio professionalizzante, percorso formativo certificato dalla “Rock School of London – sezione Paa, Performing Arts Awards”.

Per tutto il mese di maggio, i candidati interessati ad accedere alle audizioni, dovranno fare richiesta inviando una mail all’indirizzo info@dreamingacademy.it, con i seguenti dati anagrafici:

nome e cognome

recapito telefonico e indirizzo mail

città e provincia di provenienza

A seguito della richiesta verranno inviate tutte le modalità per farci pervenire il materiale richiesto. Dal 2012 Dreaming Academy ha l’obiettivo di formare tutti coloro che vogliono far diventare del musical e dello spettacolo la loro professione, con una proposta formativa post-diploma di 3 anni che prevede una frequenza di 30 ore settimanali, obbligatoria per essere promossi all’anno successivo. Viene proposto un piano di studi completo e all’avanguardia, che segue il modello formativo anglosassone, affrontando le diverse materie artistiche sia dal punto di vista pratico che teorico.

Al termine del percorso accademico, viene rilasciato un diploma riconosciuto a livello nazionale ed internazionale che qualifica come “Tecnico delle Arti Sceniche e Performative”. Per maggiori informazioni: