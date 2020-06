Le associazioni scrivono al Comune una lettera aperta sulla ex Filanda Giammaria. Il comitato Pro Filanda si rivolge infatti al sindaco Carlo Masci, alla giunta e ai consiglieri di Pescara per porre alla loro attenzione "la vicenda non ancora conclusa" della struttura, che "richiede decisioni non più differibili".

"Si deve comprendere fino in fondo - recita la missiva - che sul versante civile e sociale la Filanda Giammaria è un altro pezzo, altrettanto significativo, della nostra storia. È in gioco la memoria della storia del lavoro delle donne per l'emancipazione e la fortuna economica di Pescara, la possibilità di testimoniare il contributo femminile alla storia civile, lavorativa e sociale della città".

La richiesta, dunque, è di fissare al più presto un incontro "per riprendere insieme le fila di questa vicenda", ricordando che "Pescara sta riscoprendo la sua storia; la Filanda fa parte di essa".