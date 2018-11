"AriA", Valentina Giannandrea presenta il suo primo romanzo

Il 10 ottobre è uscito "AriA", primo romanzo della 25enne Valentina Giannandrea. Ecco come la giovane scrittrice spiega ciò che ha voluto raccontare:

"La storia tratta di un ragazzo che vive in un paese, sofferente di questa vita, del suo ambiente familiare, di questa società e dello stesso paese che ha poco da offrirgli. Sembra quasi che lui insieme ai suoi amici sopravviva, nascondendosi tra l’altro dietro ai social. Il protagonista, Filippo, trova salvezza e riscatto in Stefania, una ragazza che incontra per caso durante la sua routine quotidiana, e con la quale intraprende poi una storia. Filippo mette in discussione la sua intera vita per lei, il lavoro, i sogni e le amicizie. Dopo un evento inaspettato c’è un lungo e intenso lavoro interiore del protagonista".