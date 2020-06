Anziani e ripartenza, evento live streaming con i maggiori esperti del settore

Anziani e ripartenza, tutto pronto per un evento live streaming con i maggiori esperti del settore. Appuntamento venerdì 19 giugno, dalle ore 10 alle ore 12:30, su Ioriparto.it e su Facebook.com/ioriparto.it, per un confronto organizzato da Io Riparto in collaborazione con “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”.

Ecco cosa si legge in una nota:

"L’emergenza sanitaria legata al Covid ha colpito in particolare gli anziani che, per proteggersi, sono stati costretti a restare in casa, spesso da soli. Molti studi hanno evidenziato i pericoli derivanti da una lunga costrizione a casa degli anziani. Per questo il mondo dell’udito si schiera al loro fianco per aiutarli a ripartire, incoraggiando la società a non dimenticarli". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insieme al presidente di “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus”, Valentina Faricelli, e al founder di “Io riparto” Giancarlo Alfani, interverranno: