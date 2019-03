Televisione, Antonio Razzi tra i concorrenti di "Ballando con le stelle"?

Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia e attuale personaggio televisivo, potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti dell'edizione 2019 di "Ballando con le stelle" che inizierà sabato 30 marzo.

Razzi, in base alle indiscrezioni, potrebbe essere uno dei concorrenti in gara nel noto programma televisivo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

La partecipazione di Razzi non è stata ancora ufficializzata, a riportare l'indiscrezione è il TvBlog, sito specializzato in dinamiche televisive. Un indizio, però, ci arriva anche da una delle ultime interviste rilasciate da Milly.

«Posso annunciare con orgoglio che avrà un cast eccezionale, pazzesco», dice la presentatrice della trasmissione, «però, sono ancora tenuta al silenzio su nomi: dico solo che tra i concorrenti ci sarà una figura assolutamente mai vista a Ballando. Una persona che, al suo primo apparire, farà dire a tutti i telespettatori, con sorpresa: "Ma guarda! E adesso come fanno?“».