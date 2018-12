"Il ristorante degli chef" giunge alla finale, tutta Pescara tifa per Annalisa

Ci siamo. Martedì 18 dicembre alle 21.20 andrà in onda su Rai2 la finale della prima edizione del talent show culinario ''Il ristorante degli chef'', e Pescara farà ovviamente il tifo per la sua concittadina Annalisa D'Incecco, tra i concorrenti in gara.

Attualmente disoccupata, madre di due figli, Annalisa è laureata in lingue orientali e ha vissuto tre anni a Pechino. Ama sperimentare piatti fusion ed etnici.

Tra i clienti in sala saranno ospiti parecchi vip:

il conduttore Giancarlo Magalli

l'ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino

la conduttrice Veronica Maya

gli attori e le attrici de ''Il paradiso delle signore''

le ''Signorine buonasera'' Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon, Mariolina Cannuli e Paola Perissi

la coppia Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

le attrici Rocío Muñoz Morales e Martina Stella

Giudice speciale per la finale sarà Andrea Aprea, chef due stelle Michelin, e in palio ci sarà la possibilità di formarsi alla scuola internazionale di cucina italiana "Alma".