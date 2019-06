Immigrazione, su Rai3 la storia di Anita Likmeta: giovane albanese cresciuta in provincia di Pescara

La storia di Anita Likmeta, una ragazza nata in Albania e cresciuta in provincia di Pescara dove è arrivata con il flusso migratorio del 1991 al porto di Bari con il più grande sbarco di immigrati mai avvenuto nel nostro Paese, sarà raccontata domani su Rai3.

Lo farà Domenico Iannacone nella puntata di "Che ci faccio qui" che incontrerà la giovane che in Italia si è laureata ed è diventata giornalista e imprenditrice.

All'epoca, dalla nave Vlora, proveniente dall'Albania, sbarcarono tutte in una volta 20 mila persone.

Tema del programma è "L'Italia, da Paese di emigranti si scoprì approdo della nuova immigrazione". Il programma andrà in onda domani, giovedì 13 giugno, alle ore 20:25, su Rai3. Queste le domande che verranno fatte: dopo quasi 30 anni, cosa è stato di quella gente? Come sono cresciuti i loro figli?.

In questo contesto verrà raccontata la storia di Anita, cresciuta nella nostra provincia. Attraverso il suo racconto si proverà a capire come è cambiato il nostro sguardo sugli altri.