Come è stato essere tra i primi albanesi nella provincia di Pescara, il racconto di Anita Likmeta a Rai3 [VIDEO]

Anita Likmeta, oggi giornalista e imprenditrice affermata, è stata la protagonista della puntata di ieri sera, giovedì 13 giugno, di "Che ci faccio qui" su Rai 3.

Nel programma in onda alle ore 20:25 e condotto da Domenico Iannacone, Anita ha ripercorso i passaggi del suo arrivo a 11 anni dall'Albania, il viaggio in autostrada verso Pescara e la sosta in Autogrill (che le sembrò qualcosa di davvero strano) fino all'arrivo nella nostra provincia.

La Likmeta ha raccontato come non sia stato facile essere stati tra i primi albanesi a raggiungere il Pescarese, con la diffidenza delle persone e il peso di sentirsi già giudicati a prescindere.

Per rivedere l'intera puntata con il racconto di Anita Likmeta basta cliccare su QUESTO LINK.