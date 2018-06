Andrea Pazienza trent'anni dopo: il libro di Luigi Di Fonzo

Questa pubblicazione, edita da Ianieri, è il frutto di un attento lavoro di approfondimento sulle opere del "Paz" e sul vero significato che quei fumetti vogliono effettivamente rappresentare. Il fedele racconto di dieci episodi che hanno come protagonista Pentothal, sono in realtà chiari messaggi autobiografici che il genio di Andrea Pazienza trasmetteva con quella leggerezza artistica che l'ha sempre contraddistinto e che lo hanno portato ad essere un'icona ed un riferimento per gli intellettuali un po' ribelli e anticonformisti.

Nel libro, l'autore prende spunto da quei disegni, così pieni di estro e fantasia, per ricavarne uno spaccato di quegli anni turbolenti fatti di movimenti giovanili rivoluzionari e di una classe universitaria tradita da un sistema politico corrotto e dai più classici riferimenti culturali. Luigi Di Fonzo ci fa (ri)scoprire il talento di questo pescarese acquisito, cresciuto artisticamente sui banchi del liceo e destinato ad una carriera folgorante, spezzata soltanto dalla prematura scomparsa ma ancora presente grazie alle tracce indelebili del suo straordinario percorso di disegnatore. Sabato 23 giugno, presso la biblioteca comunale di palazzo Baldoni, si terrà un incontro con l'autore di "Andrea Pazienza - il mio nome è Pentothal", promosso dal "Comitato Cultura e Territorio" del Comune di Montesilvano.