L'attore pescarese Andrea Arcangeli sarà Roberto Baggio nel film "Il divin codino"

L'attore di Pescara Andrea Arcangeli sarà Roberto Baggio nel film "Il divino codino" la cui regia è affidata a Letizia Lamartire.

La pellicola, che sarà prodotta grazie a un accordo tra Mediaset e Netflix, racconterà i 22 anni passati sui campi di calcio dal campione vicentino.

L'accordo tra Mediaset e Netflix prevede la realizzazione di 7 film e tra questi c'è quello dedicato al mitico numero 10 che nonostante i numerosi infortuni subiti sul terreno di gioco ha sempre avuto la forza di rialzarsi e tornare a giocare.

A interpretare Baggio sarà l'attore pescarese Andrea Arcangeli, 26 anni. Arcangeli, dopo aver frequentato il liceo artistico di Pescara, ha frequentato la scuola di recitazione Smo (spazi mentali occupati) e con il direttore Giampiero Mancini ha avuto esperienze teatrali dal 2009 al 2014. La prima apparizione risale al 2012 con una piccola parte in "Benvenuti a tavola: Nord vs Sud". Nello stesso anno si trasferisce a Roma per studiare Arti e scienze dello spettacolo all'Università La Sapienza[2] e nel 2013 viene scelto per interpretare Benvolio nella miniserie internazionale Romeo e Giulietta diretta da Riccardo Donna.