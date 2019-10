'Amatevi è gratis', l'opera interattiva che fa parlare di sé: ce la spiega Graziano Fabrizi

Parla di amore universale l'opera dell'artista di Montesilvano Graziano Fabrizi che era stata danneggiata un mese fa da un atto vandalico ed è stata ripristinata da qualche giorno.

L'installazione si trova in via San Francesco, in pieno centro, ed è un'opera interattiva che permette di interagire con essa attraverso un Qr code che fa in modo che i fruitori possano postare foto, lasciare messaggi e leggerne la sinossi.

L'idea dell'artista è quella di avvicinare le persone all'arte e renderle partecipi di ogni opera. "Viviamo nella convinzione di poter comprare tutto, direttamente o sul web", recita la sinossi di Amatevi è gratis.

È proprio la volontà di opporsi al materialismo dilagante che muove l'idea di Fabrizi che è anche docente di disegno e storia dell'arte, il quale rivendica, attraverso la sua opera d'arte, che l'amore non è in vendita, mai.