Compleanno speciale per Alessio Masciulli: esce di nuovo il libro “Voglia di evoluzione”

Compleanno speciale per Alessio Masciulli: esce di nuovo il suo libro “Voglia di evoluzione”. La ristampa è prevista nel giorno del compleanno di Alessio, il 30 maggio, ma il romanzo si potrà acquistare anche in libreria dopo il 3 giugno.

Ecco cosa spiega l’editore di Catignano:

“«Voglia di evoluzione» esce per edizioni Tracce nel 2014 ma, dopo pochi mesi, la casa editrice ha dei problemi e la distribuzione finisce dopo il lancio del libro al Fla 2014 di Pescara. È un testo in cui credo molto, un testo ricco di vita, di energia e di follia”.

In 'Voglia di evoluzione', che gode della prefazione di Tamara Donà e Red Ronnie, “nulla accade per caso - sottolinea Masciulli - e ogni pagina è un gradino che porta in alto verso le riflessioni quotidiane con le quali ognuno di noi convive”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non mancheranno le novità in questa "nuova" edizione: “Ho deciso di cambiare copertina e impaginazione per dare un tocco più personale al libro: la foto di copertina è di Riccardo Titta, un bimbo di 10 anni che ha saputo cogliere l’attimo giusto così come accade ai protagonisti del libro. Ho voglia di ripartire con la mia promozione folle, senza limiti e senza regole. Ho voglia di nuove sfide e di nuova energia per tornare e credere nelle emozioni selvagge della scrittura”.