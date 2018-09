Musica e libri, l'editore pescarese Alessio Masciulli incontra Ligabue

Alessio Masciulli, scrittore ed editore di Catignano, ha incontrato oggi a Reggio Emilia il celebre rocker Luciano Ligabue per parlare di un'iniziativa che dovrebbe coniugare musica e libri. Il contenuto della conversazione tra i due, com'è facile immaginare, resta top secret:

"Ho contattato Ligabue per proporgli un progetto - ci fa sapere Masciulli - L'ho incontrato a casa sua, a Reggio Emilia, ed è stato molto disponibile. Si tratta di un'idea un po' folle, e in questo momento non posso dire nulla al riguardo perchè non vorrei bruciarla. Ad ogni modo io e Luciano ci rivedremo entro l'autunno e poi vi saprò spiegare meglio".

In questa breve trasferta emiliana, Alessio Masciulli è stato accompagnato dalla fida collaboratrice Alessia Pignatelli. L'editore pescarese, che ha di recente dato alle stampe il suo romanzo "Credi in me", è da sempre molto intraprendente: titolare della Masciulli Edizioni, ha pubblicato anche l'ultimo libro del noto regista Pier Francesco Pingitore, "Scacco al Duce", uscito nel maggio dello scorso anno, ed è promotore di vari eventi culturali per cercare di dare concretamente spazio ai giovani scrittori che desiderano far conoscere le proprie opere.