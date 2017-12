La denuncia di Consorte: "La figlia di Iorio è conservata in maniera superficiale"

Alessio Consorte, giovane fotografo e regista pescarese, interviene sulle condizioni di alcune opere straordinarie di Francesco Paolo Michetti.

"Sono rimasto colpito - afferma - dalla superficialità legata alla salvaguardia e alla conservazione dell'opera La figlia di Iorio del 1895, esposta nella Sala della Provincia di Pescara. A parte le luci fulminate nella zona di prospettiva dedicata alla preziosissima tela, le tende che ne coprono i lati sono degli elementi che disturbano e non restituiscono la piena visibilità del dipinto. Credo anche che non aiutino nella perfetta conservazione di questo bene identitario che ha ispirato anche la celebre tragedia di D'Annunzio. E' come andare al cinema e vedere i lati dello schermo coperti da un sipario teatrale".