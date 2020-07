Benemerenza dall'Accademia Internazionale Mauriziana per la pescarese Alessia Camplone

Benemerenza da parte dell'Accademia Internazionale Mauriziana alla pescarese Alessia Camplone.

La cerimonia di consegna si è svolta sabato scorso a Roma nell'hotel Mediterraneo in occasione della chiusura dell'anno.

A presiedere l'evento il rettore duca Fabrizio Mechi di Pontassieve insieme al gran priore il cardinale Francesco Monterisi, al priore per lIItalia l'arcivescovo monsignore Claudio Maria Celli e all'assistente spirituale effettivo monsignor Paolo Cartolari,. oltre a numerose autorità civili e militari giunte da tutta la penisola e non solo.

Nel corso della cerimonia è stato suggellato un importante sodalizio tra l'Accademia ed il Corpo di soccorso Internazionale Humanitas siglato dai vertici della stessa e dal comandante generale, il principe don Roberto Schiavone di Favignana. Sodalizio consolidato sul campo ormai da tempo , molti infatti sono gli accademici entrati a far parte dei volontari dell Humanitas tra questi il membro del consiglio Superiore Alessia Camplone ufficiale con grado di Capitano responsabile delle attività della Città di Roma e pro-tempore della città di Pescara.

«In questo periodo di emergenza sanitaria», dice la Camplone, «si è iniziato un lavoro di sostegno alla cittadinanza rivolto in particolar modo alla famiglie più bisognose che versano in gravi difficoltà peggiorate dalla situazione, un lavoro iniziato in questo momento di grande crisi economica e sociale che certamente sarà portato avanti e consolidato per volere di tutti noi. Auspico per il futuro una collaborazione con le nostre istituzioni regionali e comunali che hanno mostrato efficienza, competenza e sensibilità».



Assegnate a molti accademici, ma anche a persone che hanno sostenuto questa attività in diversi modi, delle benemerenze per il lavoro silenzioso ed infaticabile di volontariato svolto non solo in Italia ma anche dalle delegazioni estere. Tra questi i nostri concittadini il consigliere Alessia Camplone, la squadra operativa Humanitas di Pescara e Mario Camplone, volontario della Caritas nella parrocchia " Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria che, oltre ad aver dato il proprio contributo in questo particolare momento, è da sempre vicino ai poveri ed ai bisognosi: uomo di grade fede ed esempio di carità cristiana.