Pescarese legge su Radio24 le rime dedicate alla bici in tempi di coronarivus. Si tratta del ciclopoeta Alessandro Ricci, che presenterà le sue quartine sulla quarantena durante la trasmissione "A ruota libera - Passione in movimento", condotta da Alessandra Schepisi domenica 29 marzo alle ore 16.

Ascolteremo, dunque, rime come: "Rivedi le vette che hai scalato/fermo in fila al supermercato/ma adesso ti è scesa la catena/e la bici è canto di sirena”. E ancora: “Come da protocollo io sto a casa/cerco tracce con satelliti Nasa/traccio percorsi su tutto il pianeta/oggi più sognatore che atleta”.

Il tema della puntata sarà “Rulli, addominali e poesia: la quarantena del ciclista”. Parteciperà anche Omar Gatti di Bikeitalia.it per dare alcuni consigli di allenamento dentro casa.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, sui canali social di Borracce di poesia sono apparse nuove rime che raccontano il punto di vista del ciclista in queste giornate in cui è tutto fermo, con le relative limitazioni dell’uso della bici come mezzo di spostamento urbano se non per esigenze lavorative, nonché come mezzo di allenamento e svago.