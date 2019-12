Nella piscina provinciale di Pescara la "24 ore di nuoto" e solidarietà

Nuoto e solidarietà. Questo il binomio che caraterizza la "24 ore di nuoto" che si svolgerà nella piscina provinciale di Pescara in via Alessandro Volta.

L'appuntamento è per il prossimo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 dicembre.

In particolare, dalle ore 12 di sabato 21 alle ore 12 di domenica 22 dicembre si nuoterà ininterrottamente.

A organizzare la maratona di nuoto è il Club Aquatico Pescara, con il patrocinio del Comune. Spicca lo scopo solidale dell’evento (tariffa ridotta 4 euro). Le partecipazioni raccolte verranno devolute all’associazione “La casa di Cristina” dove ragazzi con disabilità si incontrano con i loro coetanei per condividere momenti di amicizia e divertimento.