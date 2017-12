Le ricette tradizionali: la pizza dolce

La “pizza doce”, italianizzata in pizza dolce, è la torta per eccellenza della tradizione abruzzese. Ovviamente, non si tratta di una pizza, ma di un dolce composto da vari strati di pan di spagna di colore giallo intenso, bagnati con l’alchermes o altri liquori, generalmente farciti con crema pasticciera e crema al cacao. La superficie viene decorata con la panna montata, con scritte e altre decorazioni che la fantasia suggerisce.

Per il pan di Spagna, che è consigliabile preparare il giorno prima, servono 10 uova fresche, 8 cucchiai di zucchero, 10 di farina, la buccia grattugiata. Prima si rompono le uova, separando tuorli e albumi, poi si montano questi ultimi a neve. I tuorli vanno sbattuti a parte con lo zucchero, e va poi unita la farina setacciandola sopra il composto, aromatizzando con la buccia di limone.

Solo a quel punto si aggiungono con delicatezza gli albumi. Il composto va versato in una taglia infarinata, per poi far cuocere a 180 gradi per almeno mezz’ora finché non ci sarà una doratura leggera. La crema pasticciera si prepara con 8 tuorli, 8 cucchiai di zucchero, 8 di farina, una stecca di cannella, circa 50 grammi di cioccolato fondente o cacao amaro.

Prima si mescolano zucchero e tuorli, poi si aggiunge la farina e si stempera con un po’ di latte, stando attenti a non creare grumi. Si versa tutto in una pentola, aggiungendo la cannella e facendo cuocere a fiamma bassa, continuano a girare. La stecca va tolta e la crema ottenuta va divisa a metà: ad una parte va aggiunto il cioccolato, mescolando finché non si scioglie; in alternativa va bene anche il cacao amaro.

A questo punto si può tagliare il pan di spagna in 3 dischi uguali. Il primo va bagnato con un po’ di caffè zuccherato e diluito in poca acqua, poi si spalma uno strato di crema al cioccolato. Sovrapposto l’altro disco, si bagna con l’alchermes, spalmando poi con la crema pasticciera.

Si prosegue poi con il terzo disco imbevuto di composto al rum. Per la bagna servono l’alchermes diluito in acqua (in alternativa caffè o rum). Per le decorazioni mezzo chilo di panna montata e confettini a seconda della fantasia. Una volta farcita la torta, si lascia raffreddare in frigo, preparando la fantasia per realizzare le decorazioni.