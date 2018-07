La ricetta "vegan" della tradizione: il ciabotto

E’ uno dei pochi piatti vegetariani della tradizione abruzzese, ottimo come contorno, ma anche come condimento: si tratta del cosiddetto “ciabotto”, una serie di ortaggi cotti in padella con olio e sale, facile da realizzare e davvero gustoso.

Per farlo servono 2 patate, una melanzana, un peperone rosso, una zucchina, mezza cipolla, un bicchiere di passata di pomodoro o pomodori freschi, olio extravergine di oliva, sale e basilico.

Prima si fa rosolare la cipolla tritata finemente, poi si aggiungono le patate tagliate non molto grandi e si fa cuocere per circa 5 minuti. Poi si aggiunge la melanzana tagliata a pezzetti facendo cuocere per qualche minuto, e dopo ancora il peperone.

Dopo di che si aggiungono il pomodoro e le foglie di basilico e infine le zucchine tagliate sottili. Solo a questo punto si aggiunge il sale, quanto basta, lasciando cuocere a fiamma medio-bassa con il coperchio, fino a quando gli ortaggi si sfaldano.