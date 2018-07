Le ricette della tradizione: il liquore di genziana

La genziana ha certamente il primato del liquore più bevuto e amato d’Abruzzo, non solo perché dopo un succulento pasto tipico riesce a far digerire anche l’agnello più condito, ma anche perché il suo sapore amarognolo e secco ma familiare è particolarmente apprezzato, specialmente se fatto in casa da mani amorevoli.

Nonostante i divieti e le leggi rendano sempre più difficile la produzione domestica, visto che la genziana è fra le specie protette, non c’è casa abruzzese (e pescarese) dove a fine pranzo non compaia una bottiglia di genziana rigorosamente senza etichetta.

Ma come si ottiene questo apprezzato liquore? Ogni famiglia ha la sua ricetta, il punto in comune è la radice di genziana comune. Oggi si può evitare una denuncia, senza rischiare di rovinare la flora d’Abruzzo, acquistando in erboristeria radici secche per iniziare subito a produrre la genziana.

Per produrla bisogna armarsi di molta pazienza e di 40 grammi di radice essiccata, 1 litro di vino bianco secco, 6 grammi di caffè in chicchi, mezza stecca di cannella, una foglia di alloro, un chiodo di garofano, la scorsa di mezzo limone non trattato, 300 grammi di alcol puro per liquori e 300 di zucchero.

Dopo essersi dotati di un contenitore di vetro con coperchio, le radici vanno messe in infusione con gli aromi e poi coperte con il vino; dopodiché si chiude ermeticamente, lasciando riposare il composto per un minimo di 40 giorni.

A quel punto, si riapre il contenitore proseguendo con le operazioni. Prima si filtra il vino, passandolo in carta da filtro per liquori, in un recipiente largo. Poi si aggiunge lo zucchero, mescolando finché non si scioglie; solo a questo punto si unisce l’alcol.

La genziana è pronta, ma deve risposare ancora pochi giorni: si imbottiglia secondo la propria preferenza, senza dimenticare l’etichetta.