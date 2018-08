Dalla transumanza alla tavola, ecco il formaggio fritto

In una terra di pastori e transumanza come quella d’Abruzzo, uno dei piatti più prelibati del menù tradizionale non poteva che essere a base di formaggio. Come il saporito formaggio fritto, originario del teramano, ma diffusosi rapidamente in larga parte della regione, dove viene servito soprattutto come accompagnamento agli ancora più tradizionali arrosticini.

Nei tempi antichi ogni famiglia aveva il suo piccolo gregge, che serviva da solo al sostentamento dell’intero nucleo familiare. Così, dal latte munto in casa, veniva prodotto un ottimo formaggio, grazie ad una tradizione sapiente arrivata fino ad oggi. e proprio con uno di quei formaggi, il pecorino tipico abruzzese, si realizza il formaggio fritto.

Per farlo servono 400 grammi di pecorino fresco e poco stagionato, due uova, circa 100 grammi di farina un pizzico di sale, oltre ad eventuale acqua, se necessario, e all’olio per friggere.

Il formaggio va tagliato a fettine dello spessore di circa 1 centimetro, dopodiché ricoperto con la pastella di uova, farina e sale. Questa deve essere densa e compatta, non troppo liquida per evitare che coli. A quel punto si può procedere alla frittura e, una volta dorato, il formaggio va scolato e sistemato su carta assorbente prima di essere servito.