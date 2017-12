Morbide o croccanti, ecco le ferratelle abruzzesi

Potete chiamarle neole, pizzelle o ferratelle, ma i tratti comuni restano: la tradizionale forma a “cancellata” e il sapore d’Abruzzo. La ferratella è uno dei dolci più tipici della regione, realizzata con pasta da biscotto che viene versata sulla tipica piastra, il ferro, acquistabile solo in questa zona, che regala la tipica cialda a rombi di forma rettangolare o, per i più romantici, a forma di cuore, in base alle possibilità dell’arnese usato.

Si può mangiare da sola, spalmata di marmellata o cioccolata, o arrotolata a mò di cannolo con molta marmellata o crema. Si tratta di un dolce così ben radicato nelle tradizioni degli abruzzesi, che sul finire del Settecento era abitudine forgiare i ferri incidendovi al centro lo stemma del casato o le iniziali del proprietario, che venivano poi impresse su ciascuna neola. Il ferro, solitamente, veniva portato in dote dalla sposa.

La ricetta non è complicata, ma prevede alcune varianti a seconda che si preferisca la ferratella più morbida o più croccante. Per fare circa 15 cialde servono 3 uova, 3 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 limone grattugiato, mezzo cucchiaino di lievito in polvere, 3 cucchiaini di farina 00. Per la versione più croccante, basta aggiungere un altro cucchiaio di olio e aumentare la dose di farina, per rendere l’impasto più denso.