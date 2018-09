Le ricette della tradizione: tajarille e fagioli

Si chiamano “tajarille”, in italiano tagliolini, e insieme ai fagioli sono uno dei piatti tipici della provincia di Pescara e dell’Abruzzo intero. Impastati con farina di semola, acqua e sale, a seconda dei gusti insaporiti con le cotiche di maiale, i “tajarille e fagioli” bastano a ricreare il profumo di casa.

Si possono comprare già fatti, ma il vero segreto è impastarli a mano come le donne di una volta.

Tajarille e fagioli: la ricetta

Per preparare la pasta per 4 o 5 persone servono 500 grammi di farina, acqua, sale quanto basta. Per il sugo in cui si cucineranno i fagioli, almeno 300 grammi, servono un pezzetto di cipolla, 500 grammi di pomodori maturi, una carota, due cuori di sedano, olio d’oliva, peperoncino piccante e ovviamente sale.

Prima si impastano i “tajarelle”, facendo la classica fontana di farina e aggiungendo man mano l’acqua fino a realizzare un impasto duro. Poi, con un matterello, si fanno sfoglie circolari da infarinare per bene; dopodiché si taglia la sfoglia, facendo i classici “tajarille”, ossia listelli di pasta, lunghi 4 o 5 centimetri e larghi meno di 1.

Prima si fanno bollire sedano e carota e, a parte, i fagioli, poi si uniscono, lasciando soffriggere a parte la cipolla e i pomodori, con sale e peperoncino a seconda dei gusti. Il sugo va fatto cuocere a fuoco basso per circa un quarto d’ora, poi si unisce ai fagioli.

La pasta deve essere servita al dente e scolata, ma non troppo, per creare l’effetto brodoso che rende il piatto più ricco.