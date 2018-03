Pupe, cavalli e fiadoni: ecco le delizie di Pasqua in Abruzzo

Pupe, fiadoni, cavalli, fino alle più moderne uova di cioccolato: la Pasqua abruzzese è, oltre ai riti della Settimana Santa, soprattutto l’occasione per esagerare a tavola dopo le rinunce della Quaresima. Le ricette tramandate da generazioni sono, da questo punto di vista, ricche di spunti per trasgredire alla dieta e festeggiare la Resurrezione nel migliore dei modi, anche per il palato. L’aspetto o le modalità di preparazione ne tradiscono l’origine di dolci e piatti nati soprattutto per celebrare la fertilità e la rinascita. Ecco allora una rassegna delle pietanze che non possono mancare la domenica di Pasqua sulle tavole delle famiglie abruzzesi.