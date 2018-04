Volontariato, nuova donazione di giocattoli dall’associazione 'Il Sorriso di Marinella'

Nuova donazione di giocattoli, questi giorni, per l’associazione di volontariato 'Il Sorriso di Marinella'. L'iniziativa è un seguito dell'attività avviata nel periodo natalizio, dedicata a famiglie bisognose del territorio. Considerata la grande quantità di giocattoli raccolti, l'associazione ha proseguito la distribuzione questi giorni, in collaborazione con Samanta Orsini, operatrice volontaria sul territorio, rappresentante di Jainismo Italia in Abruzzo. I giocattoli sono stati distribuiti a bambini di famiglie meno fortunate nel territorio pescarese.



L’Associazione di volontariato 'Il Sorriso di Marinella' è senza fini di lucro e opera nel settore del volontariato e della beneficenza, della tutela dei diritti civili e per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale e promozione umana. Sostiene persone, animali e ambiente, sensibilizza la collettività sulle tematiche relative. Aiuta e conforta chi versa in situazioni di estrema povertà. Favorisce quindi il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle persone, promuovendo e realizzando progetti di solidarietà sociale e internazionale. Tutela, sostiene e promuove i diritti degli animali in un’ottica di salvaguardia e prevenzione dei loro disagi.