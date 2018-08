Maltempo, volo Malta-Pescara dirottato su Bari per il violento nubifragio

La decisione è stata presa a causa del temporale che in quel momento era in atto in Abruzzo. Il velivolo ha tentato l'atterraggio ma non ci è riuscito. Dallo scalo pugliese i viaggiatori rientreranno in autobus nella nostra regione