Volo proveniente dall'Iran e diretto in Germania atterra all'aeroporto di Pescara. Nello specifico, l'Airbus 320 della compagnia di bandiera Iran Air era decollato stamattina alle 5,38 da Teheran per Francoforte, ma alle 8 ha fatto scalo tecnico al Liberi in quanto l'aeroporto di Rimini, dove di solito avvenivano gli scali commerciali, è attualmente chiuso.

Di conseguenza si prevede che da oggi in poi molti scali tecnici avverranno in Abruzzo. I piloti e i passeggeri, in questa fase, non scendono ma restano a bordo in attesa che il mezzo venga rifornito di carburante. Viene così escluso qualsiasi tipo di contatto con il personale di terra.

Ricordiamo che al momento l'aeroporto di Pescara non effettua collegamenti aerei, da e per la nostra regione, in quanto tutti i voli sono stati sospesi, ma in base a quanto deciso dal ministero delle Infrastrutture rientra tra gli scali che garantiscono i servizi essenziali come voli d'emergenza, voli di Stato, voli di soccorso e delle forze dell'ordine.