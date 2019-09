Bloccato in Croazia il volo commemorativo dell'impresa di Fiume di d'Annunzio

Non è finito come avevano immaginato gli organizzatori il volo commemorativo dell'impresa di Fiume di Gabriele d'Annunzio.

Infatti i tre velivoli della compagnia privata Fly Story, partiti nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 settembre, alla volta di Rijeka, l'antica Fiume, in Croazia, hanno avuto problemi.

La compagnia da 20 anni effettua rievocazioni delle gesta da aviatore del poeta d'Annunzio.

Gli aerei ultraleggeri erano partiti rispettivamente da Barcellona, Casale Monferrato e Pescara con il piano di volo approvato dall'aviazione civile croata. I primi due voli sono atterrati a Rijeka dove le 5 persone dell'equipaggio sono ancora bloccate (aggiornamento delle ore 20). La Farnesina sta seguendo il caso. Il terzo aereo, quello partito dall'aeroporto d'Abruzzo, è riuscito ad avvicinarsi alla linea di confine dello spazio aereo della Croazia ma, intorno alle ore 16, ha dovuto invertire la rotta, per ordini imposti dalle autorità di Zagabria.

Questo quanto riferisce Giuseppe Failla, pilota di Fly Story, al Tgr Abruzzo:

«Ci hanno detto fermamente di tornare indietro e anzi gli italiani ci avevano detto che ci avrebbero intercettato, in pratica che saremmo stati avvicinati da due caccia militari croati e che in caso di mancato assolvimento all'ordine di tornare in Italia addirittura avrebbero potuto sparare».

Gallery