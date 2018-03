Voli Pescara Catania: dal 31 maggio arriva Volotea

Torna il collegamento aereo fra Pescara e Catania. Ma questa volta, a partire dal 31 maggio e per tutta la stagione estiva, sarà garantito per la prima volta dalla compagnia Volotea che avvia ufficialmente la collaborazione con l'Aeroporto D'Abruzzo. Due voli a settimana con 16.500 biglietti già in vendita.

Valeria Rebasti, Commercial Country Manager di Volotea in Italia parla di una partnership importante ed interessante per la compagnia che a breve lancerà anche altre nuove rotte dallo scalo pescarese. Soddisfatto il presidente Saga Mattoscio, che parla di un'occasione unica per i passeggeri pescaresi di raggiungere direttamente la Sicilia, ma il nuovo collegamento contribuirtà anche ad incrementare il flusso turistico incoming verso Pescara e l’Abruzzo.