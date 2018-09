Aeroporto d'Abruzzo, voli dirottati e cancellati a causa del vento

Voli dirottati o cancellati oggi all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara a causa del forte vento che si è abbattuto sul capoluogo adriatico.

L'ondata di maltempo, preannunciata ieri da un'allerta meteo diramata dal Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, ha dunque creato disagi allo scalo pescarese.

Nello specifico, il volo Ryanair proveniente da Varsavia, con atterraggio previsto alle ore 14:20, è stato dirottato sull'aeroporto di Roma Ciampino, con i passeggeri che ora dovranno tornare in autobus verso Pescara.

Mentre il volo dal "Pasquale Liberi" alla capitale polacca è stato cancellato dal vettore irlandese. I passeggeri sono ancora in attesa in aeroporto e e la Saga sta cercando voli alternativi sui quali farli imbarcare da altri aeroporti per raggiungere Varsavia.