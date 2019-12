Morto il commercialista Vittorio Cicconi, categoria in lutto

È morto Vittorio Cicconi, stimato e conosciuto commercialista di Pescara.

Cicconi è scomparso domenica scorsa nell'ospedale di Penne all'età di 51 anni.

Questo quanto si legge nel profilo Facebook dell'Adc, l'associazione nazionale dottori commercialisti:

«La Presidente, il Consiglio, tutta Adc nazionale e in particolare Adc Pescara, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia per la morte del collega Vittorio Cicconi».

Cicconi, che per molto tempo ha avuto lo studio professionale nella zona di Porta Nuova, si era trasferito da qualche tempo in via Ravenna dove lavorava con altri 6 colleghi. Chi lo conosceva lo ricordava per la gentilezza e l'allegria.

Lascia la moglie e 2 figli, i funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, martedì 10 dicembre, alle ore 15:30 nella cattedrale di San Cetteo.