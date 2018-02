Lite sul pagamento di una visita: veterinario aggredito a Montesilvano

Sabato sera da incubo per un veterinario di Montesilvano. Il professionista è intervenuto verso le 22 per un'urgenza con un cliente che ha chiesto aiuto per il proprio cane di grossa taglia che era in gravi condizioni. Quando il veterinario ha spiegato che, come da prassi, la visita andava pagata in anticipo il cliente si è infuriato e lo ha afferrato al collo scaraventandolo a terra.

Il medico è poi svenuto e sul posto è intervenuto il 118 assieme ai carabinieri. Presente anche un'assistente del veterinario. L'Associazione nazionale medici veterinari è intervenuta chiedendo maggiore sicurezza negli studi veterinari considerando che gli episodi di questo genere sono in aumento.