Violazione delle norme anti Covid sulla riviera, ecco gli interventi della polizia di Pescara

Violazione delle norme anti Covid sulla riviera, in azione la polizia di Pescara. Nello specifico, gli agenti hanno sanzionato stanotte uno stabilimento balneare per il mancato rispetto delle distanze. Inoltre alle ore 2 è stata interrotta in anticipo la serata danzante con conseguente chiusura per cinque giorni. In un altro chalet sono state invece avviate le procedure per la sospensione dell'attività.

In un terzo stabilimento, la squadra di polizia amministrativa ha contestato la violazione delle norme sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori ultra sedicenni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine i poliziotti hanno fatto ricorso all'uso dell'altoparlante, montato sulle auto di servizio, per ricordare ai giovani presenti sul lungomare di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale. Elevati alcuni verbali per ubriachezza.