Viola più volte l’obbligo di dimora, siciliano finisce in carcere

Se ne andava tranquillamente in giro, nonostante fosse sottoposto al divieto di dimora. Ora, per tale ragione, dovrà andare in prigione. I Carabinieri del Nor di Pescara hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip nei confronti di un 26enne nato a Palermo, ma senza fissa dimora.

Il giovane, negli scorsi mesi di novembre e dicembre, è stato più volte controllato dai militari dell'Arma, che hanno accertato come avesse violato le prescrizioni impostegli con questa misura cautelare. E così per il siciliano adesso si apriranno le porte del carcere.