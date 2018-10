Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Villanova di Cepagatti nel tardo pomeriggio di oggi. Dalle prime informazioni, sembra che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Sul posto i carabinieri ed il 118 che però non ha potuto fare altro che constatarne la morte, avvenuta qualche giorno fa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO