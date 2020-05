VIDEO | I carabinieri scoprono 34 chili a Montesilvano in un appartamento di 2 incensurati

I 34 chili di eroina scoperti dai carabinieri del comando provinciale di Chieti, in collaborazione con quelli di Pescara, in un appartamento di Montesilvano rappresentano il sequestro di droga più ingente eseguito negli ultimi anni in Abruzzo.

I militari dell'Arma hanno seguito da Chieti un noto assuntore e spacciatore di sostanze stupefacenti fino a Montesilvano in una casa affittata a due cittadini di nazionalità albanese incensurati.

Avvenuto lo scambio di droga i carabinieri sono intervenuti e grazie al fiuto del cane antidroga hanno scovato l'ingente quantitativo di droga dal valore pari a 2 milioni di euro. Sono così scattati il sequestro dell'eroina e l'arresto dei 2 uomini.