[VIDEO ] Pescara, troupe Rai minacciata ed aggredita a Rancitelli

Violenta aggressione a Rancitelli ai danni del giornalista Daniele Piervincenzi e della troupe di RaiDue del programma "Popolo Sovrano". Assieme a Piervincenzi c'erano il redattore David Chierchini ed il filmaker Sirio Timossi, ed erano arrivati in città per girare un servizio sulla situazione nel quartiere ed in particolare sullo spaccio di stupefacenti.

Una volta entrati all'interno del "Ferro di Cavallo" in via Tavo, sono stati minacciati ed aggrediti fisicamente da più persone che li hanno obbligati a lasciare la zona. Piervincenzi, lo ricordiamo, è stato vittima qualche mese fa di un'altra aggressione. Ad Ostia, fu colpito violentemente da un componente del clan degli Spada che gli procurò la frattura del setto nasale.

Il video dell'aggressione qui: https://www.facebook.com/Rai2ufficiale/videos/2435779333102086/