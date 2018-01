VIDEO | Pescara: incendio in un palazzo popolare a Rancitelli

Le immagini del rogo che ha interessato una palazzina popolare a Rancitelli.

A seguito del vasto incendio, i volontari della Croce Rossa di Pescara, immediatamente allertati dalla centrale operativa del 118 di Pescara, sono intervenuti per fornire l'assistenza necessaria alle persone fatte evacuare a seguito dell'evento.

I 21 volontari immediatamente accorsi sul posto con 3 ambulanze, un furgone per il trasporto attrezzature e una macchina, hanno allestito un posto di prima accoglienza composto da 3 tensostrutture dove, oltre a fornire assistenza immediata per ogni necessità, di concerto con la polizia municipale, hanno provveduto ad effettuare un censimento per comprendere quante persone, realmente, necessitavano di assistenza a seguito della veloce evacuazione operata dai vigli del fuoco con quali, inoltre, hanno provveduto ad evacuare una signora anziana non autosufficiente e non deambulante.

Il Comitato ha provveduto a fornire generi di primissima necessita ed informazioni su come comportarsi ed a chi rivolgersi per ogni necessità. In particolare, il personale di area 2, quella che in Croce Rossa si occupa di sociale, ha preparato bevande calde da distribuire alle persone coinvolte nell'emergenza.