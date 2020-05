VIDEO - Incendio nell'area delle Naiadi a Pescara: gli aggiornamenti

L'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi nella zona della pineta di Santa Filomena, fra Pescara e Montesilvano, ha avuto origine all'interno dell'area del complesso "Le Naiadi". Lo hanno fatto sapere i vigili del fuoco intervenuti sul posto con due squadre del comando provinciale di Pescara ed una squadra da Montesilvano.

A fuoco alcuni rifiuti e materiali ammassati, non pericolosi, ed il rogo è stato prontamente domato impendendo così la propagazione alla vegetazione vicina. Ulteriori accertamenti saranno condotti per accertare le cause dell'incendio. Il fumo che si era alzato per decine di metri aveva allertato e preoccupato numerosi cittadini ed automobilisti in transito nella zona.