Donna salvata in un sottopasso dentro l'auto completamente invasa dall'acqua [VIDEO]

Minuti davvero drammatici nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 ottobre, a Francavilla al Mare.

Una donna è infatti rimasta intrappolata nell'abitacolo della sua auto nel sottopasso di via Pola completamente allagato.

Il fatto è accaduto intorno alle ore 14 e la donna, sulla cinquantina, al volante di una Fiat Panda di colore giallo, si è avventurata nel sottopasso nonostante ci fosse già molta acqua. Dopo un po' la marcia del veicolo si è arrestata e la conducente si è ritrovata intrappolata al suo suo interno.

A notare la situazione di grave pericolo sono state alcune persone che non però non hanno esitato a intervenire gettandosi in acqua pur di salvarla.

Tra queste Luca Ortu, responsabile Ascom Abuzzo di Francavilla al Mare, che si è lanciato nel sottopasso insieme al proprietario della pizzeria Canarino Mannaro e un altro ragazzo.

Questo il drammatico racconto di Ortu di quei concitati momenti:

«Stavo andando a prendere mio figlio a scuola e in via Pola uno mi ha detto come ci fosse un'auto dentro l'acqua e mi dice che vedeva qualcuno sbattere le mani al vetro. Ho notato che l'auto si stava riempiendo d'acqua e ho deciso di intervenire per salvarla. Altri due ragazzi mi hanno dato una mano per portarla fuori dal canale. Oggi può andare a rivedere i suoi figli. L'acqua le era ormai arrivata alla bocca, mancavano davvero pochi secondi e non ci sarebbe stato più niente da fare».

