VIDEO | Parla Brumotti di Striscia la Notizia dopo l'aggressione a Rancitelli

Ha voluto rassicuare con un breve video tutti i suoi fan e sostenitori Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia che ieri pomeriggio è stato aggredito assieme agli operatori della sua troupe a Rancitelli, dove era arrivato nella zona del "Ferro di Cavallo" per seguire l'arresto di due donne per spaccio eseguito dai carabinieri in alcuni alloggi Ater.

VIDEO | AGGRESSIONE A BRUMOTTI A RANCITELLI

Brumotti ha fatto sapere di stare bene anche se tutti hanno vissuto dei momenti di paura per le decine di persone che li hanno spintonati, aggrediti, minacciati ed insultati. Brumotti ha aggiunto che la situazione era tranquilla con tanti cittadini che lo hanno accolto bene e facendosi anche dei selfie, fino a quando la situazione è degenerata ed è stato necessario l'arrivo di diverse pattuglie delle forze dell'ordine per riportare la situazione alla calma. Ricordiamo che un operatore era rimasto lievemente ferito per i calci ricevuti, con una prognosi di 15 giorni.

Il servizio integrale da Rancitelli andrà in onda su Striscia la Notizia. Ecco il video pubblicato da Brumotti:

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/news/vittorio-brumotti-aggredito-a-pescara-mentre-documentava-lo-spaccio-di-droga_9719.shtml