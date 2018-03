Viale Pindaro, finiti due dei passaggi: si riapre a doppio senso

Tornerà fruibile a doppio senso di marcia dalle 9,30 di domani mattina (venerdì 16 marzo) Viale Pindaro, dove sono in corso i lavori per la realizzazione dei tre attraversamenti rialzati sul tratto che va dal Comando dei Vigili del Fuoco fino alla rotatoria con via Marconi.

Lo ha fatto sapere il vicesindaco e assessore alla viabilità, Antonio Blasioli.

Entro le 17,30 di oggi l'arteria è stata riaperta, perché due dei tre passaggi sono stati definiti.

Il terzo sarà realizzato domattina alle ore 7.30, mentre alle ore 9,30 il viale tornerà fruibile al doppio senso di circolazione.