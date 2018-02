Viale De Cecco, il Comune ascolta i residenti: cambiano i sensi di marcia e zona 20

Cambia la viabilità nella zona di viale De Cecco, come chiesto da residenti durante il sopralluogo dello scorso febbraio. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli, annunciando la firma dell'ordinanza che dispone diverse novità, accogliendo le richieste avanzate dai cittadini.

L’ordinanza dispone innanzitutto il cambiamento della mobilità del tratto di collegamento di Via Scarfoglio con viale Di Cecco adiacente al fosso Vallelunga, da doppio senso a senso unico di marcia nella direzione monti mare; con la conseguente modifica di viale De Cecco nel tratto compreso fra via Braga e la strada di collegamento di via Scarfoglio con viale De Cecco adiacente al fosso Vallelunga, da doppio senso a senso unico di marcia nella direzione sud nord.

Diventa inoltre vigente in entrambi i sensi di marcia anche il limite massimo di velocità di 20 km/h in via Scarfoglio, nel tratto compreso tra via Silone e il tratto di collegamento di via Scarfoglio con viale Di Cecco adiacente a fosso Vallelunga, nonché su quest’ultimo tratto adiacente a Fosso Vallelunga fino all’intersezione con via de Cecco, la ditta che sta lavorando provvederà a porre la relativa segnaletica verticale orizzontale