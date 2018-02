Viabilità in città: 4 proposte per i cittadini dagli assessori Civitarese e Blasioli

Quattro proposte per altrettante piccole modifiche alla viabilità in alcune strade cittadine, al fine di migliorare la circolazione stradale e soprattutto accogliere le richieste fatte direttamente dai cittadini e residenti. Gli assessori Civitarese e Blasioli hanno deciso di sottoporre alla cittadinanza queste modifiche prima di renderle operative, in uno spirito di condivisione ed ascolto della città voluto dall'amministrazione comunale Alessandrini.

1) La prima ipotesi riguarda *via Ronchi*. Con via Gioberti e via Monte Grappa con l’istituzione del senso unico su via Ronchi nel tratto compreso tra via G. Bovio fino a via Monte Grappa. Il senso sarebbe monti mare con la possibilità quindi per tutti i residenti di rientrare da via Gioberti, percorrere via Monte Grappa e da qui via Ronchi. Resterebbe invece a doppio senso il tratto di via Ronchi compreso tra via Monte Grappa e la strada Parco. Via Gioberti resterebbe, come attualmente, a doppio senso.

2) La seconda strada presa in considerazione riguarda *via Canova*. Qui si vorrebbe consentire l’ingresso da via Leonardo da Vinci e quindi la percorrenza di via Canova in direzione nord/sud fino a via Masaccio e da qui raggiungere via Raffaello Sanzio. Entrambi i tratti di via Canova quindi converterebbero su via Masaccio La proposta è finalizzata a ridurre i tempi e le distanze di percorrenza con vantaggi sul traffico sia sulle emissioni in atmosfera. In questo modo, per servire il tratto sud di via Canova, occorre un giro completo dimezzato, che passa da 1 km circa a 500 metri.

3) la terza ipotesi riguarda invece *via Monte Vettore* e via Monte Camicia a Pescara. Con l’apertura del nuovo Conad di via del Circuito abbiamo ricevuto varie segnalazioni dai residenti ma abbiamo inteso attendere che la mobilità potesse digerire questo nuovo insediamento. La proposta tende ad istituire il senso unico su via Monte vettore, direzione sud/nord e la reintroduzione della sosta su entrambi i lati della carreggiata. Questo consentirebbe di creare un anello con la parallela via Monte Camicia e via Le Mainarde.

4) la quarta ipotesi che aspetta ancora un sopralluogo del Comune, dopo quello eseguito da Tua, riguarda *strada Colle Pizzuto*. Qui un gruppo di residenti ci ha richiesto il transito dei servizi di linea. Si pensa di istituire un senso unico di marcia che consenta l’attivazione di alcune corse del trasporto pubblico. Sono quattro ipotesi a cui abbiamo studiato e che rimettiamo alla cittadinanza prima di prendere una decisione definitiva per assumere ulteriori riflessioni e suggerimenti