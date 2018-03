Via Vespucci, va a fuoco un negozio di ortofrutta: denunciati due pescaresi

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nor di Pescara hanno deferito in stato di libertà, per il reato di incendio doloso, un 52enne e un 45enne, residenti a Pescara.

Tutto è iniziato questa notte quando, all'una circa, si è sviluppato un rogo che ha interessato un negozio di ortofrutta ubicato in via Vespucci; i militari dell’Arma, intervenuti dopo lo spegnimento delle fiamme da parte dei Vigili del Fuoco di Pescara, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza appurando che le fiamme erano state appiccato da due uomini di mezza età, entrambi a volto scoperto, che con un accendino avevano dato fuoco a una cassetta di legno per la frutta presente all’esterno.

Nella circostanza, le fiamme sono divampate in breve tempo e hanno avvolto altre cassette in plastica e legno interessando altresì la vetrina dell’esercizio commerciale, che si è spaccata per effetto dell’intenso calore. L’intervento dei pompieri ha impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente all’interno del locale, dove altri contenitori di frutta e verdura avevano iniziato a bruciare

I danni, quindi, si sono limitati all’annerimento della parete esterna e parte di quella interna del negozio. I Carabinieri, alle ore 9.30 circa, hanno individuato, poco distante dal luogo teatro dei fatti, un uomo che passeggiava sul marciapiede con gli stessi abiti indosso di uno dei malviventi della notte: pertanto, prontamente lo hanno raggiunto e identificato scoprendo, da una comparazione con i fotogrammi del filmato, che si trattava proprio di uno dei due autori del gesto criminale.

Le successive indagini, poi, hanno condotto all’identificazione del complice, riconosciuto anch'egli dalla comparazione delle immagini. Gli altri approfondimenti hanno consentito di ricondurre il movente del vile gesto a banali e futili motivi e, pertanto, i due piromani dovranno rispondere del reato di incendio doloso.